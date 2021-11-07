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воскресенье, 07 ноября 2021 19:11

Грузовик с детьми в прицепе перевернулся на дороге. Есть погибший

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В селе Нижнее Песчаное Сумской области на ул. Центральной перевернулся ГАЗ-53. В кузове находились пассажиры 14, 15 и 18 лет. Последний погиб.

Авария произошла 6 ноября около 21:00, сообщили сегодня в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: su.npu.gov.ua
  Под Сумами водитель перевернулся на грузовике. 18-летний парень погиб, еще двое подростков травмированы
Под Сумами водитель перевернулся на грузовике. 18-летний парень погиб, еще двое подростков травмированы

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"29-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-53 на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. 18-летний пассажир, находившийся в кузове автомобиля, погиб. Еще два подростка и водитель получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Автор: su.npu.gov.ua
  29-річний водій ГАЗ-53 сів за кермо п'яний
29-річний водій ГАЗ-53 сів за кермо п'яний

Предварительно, водитель сел за руль пьяный. Его задержали. Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

В селе Петрово в Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет.

Один ребенок умер от полученных травм в "скорой", другие не пострадали. Водитель скрылся.

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Дата
07
ноября

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