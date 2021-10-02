Трактор с пятью детьми в прицепе перевернулся со склона. Водитель сбежал

2 октября в селе Петрово в Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет.
Один ребенок умер от полученных травм в "скорой", другие не пострадали. Водитель сбежал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины. После ДТП водитель скрылся, полицейские его разыскивают", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства трагедии.
В селе Байраки, что на Буковине, трактор придавил 6-летнюю девочку. Ее 43-летний отец обрабатывал на нем землю, а ребенок сидел рядом в салоне.
Уже возвращаясь домой, водитель не справился с управлением. Трактор перевернулся и вылетел на обочину.
Травмы ребенка были несовместимы с жизнью. Отец не пострадал.
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