Трактор с пятью детьми в прицепе перевернулся со склона. Водитель сбежал

2 октября в селе Петрово в Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет.

Один ребенок умер от полученных травм в "скорой", другие не пострадали. Водитель сбежал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет. Один погиб

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Автор: od.npu.gov.ua Водитель трактора скрылся с места смертельной аварии. Его разыскивают

"Водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины. После ДТП водитель скрылся, полицейские его разыскивают", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства трагедии.

В селе Байраки, что на Буковине, трактор придавил 6-летнюю девочку. Ее 43-летний отец обрабатывал на нем землю, а ребенок сидел рядом в салоне. Уже возвращаясь домой, водитель не справился с управлением. Трактор перевернулся и вылетел на обочину. Травмы ребенка были несовместимы с жизнью. Отец не пострадал.