В Одессе ограбили и убили пастора из США

Гражданина США убили на прошлой неделе. Фото: qha.com.ua

Пастора из США ограбили и убили в Одессе.

Событие произошло на прошлой неделе. Полиция задержала подозреваемых в убийстве, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк "Громадському радіо".

"Во время ограбления погиб американский гражданин, получивший тяжелые телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваются члены одной преступной группы. По горячим следам нарушители были задержаны. Ведутся следственные действия", - сообщил он.

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Чиновник добавил, что полиция проверяет возможное применение пыток с целью вымогательства денег. Информацию передали американским коллегам. Продолжается расследование.

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