В Одессе частично обрушилось здание завода

В Одессе вечером в воскресенье, 27 июня, частично обрушилось здания завода в районе Молдаванки. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что получили сообщение об обрушении на улице Скосной в 20:20.
Как выяснилось, произошло частичное разрушение перекрытия второго этажа бывшего завода замочных изделий на площади 20 кв. м. При этом имела место угроза дальнейшего обвала.
"Для предотвращения падения элементов бетонных конструкций и перекрытия на проезжую часть и тротуар, сотрудниками ГСЧС, с помощью автолестницы и специального оборудования, проведены работы по демонтажу железобетонной конструкции", - сообщили в ГСЧС.
На месте работали пять единиц пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава. О причинах обрушения пока не сообщается.
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