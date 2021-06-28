В Одессе частично обрушилось здание завода

О причинах обрушения пока не сообщается. Фото: ГСЧС

В Одессе вечером в воскресенье, 27 июня, частично обрушилось здания завода в районе Молдаванки. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что получили сообщение об обрушении на улице Скосной в 20:20.

Как выяснилось, произошло частичное разрушение перекрытия второго этажа бывшего завода замочных изделий на площади 20 кв. м. При этом имела место угроза дальнейшего обвала.

"Для предотвращения падения элементов бетонных конструкций и перекрытия на проезжую часть и тротуар, сотрудниками ГСЧС, с помощью автолестницы и специального оборудования, проведены работы по демонтажу железобетонной конструкции", - сообщили в ГСЧС.

На месте работали пять единиц пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава. О причинах обрушения пока не сообщается.

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