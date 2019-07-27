В Одессе бушует буря: затоплены улицы

30 июля в Одессе началась буря, несмотря на положительный прогноз синоптиков.

Небо заволокло тучами, а в ближайшее время во всех районах города обещают дождь и грозу.

Также на поселке Котовского местные жители засняли на видео песчаную бурю.

Традиционно затопило Таможенную площадь и улицу Приморскую, затруднив движение транспорта. Реки образовались и на улицах в исторической части города.

В Киеве из-за ливня произошло подтопление территории станции метро Дорогожичи. В КГГА отметили, что в настоящее время спасатели получают сообщение о поваленных стихией деревьях и оперативно выезжают на места.