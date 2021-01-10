В Одессе 72-летний мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки

Пострадавший якобы тяжело болел и оставил записку, в которой изложил обстоятельства, побудившие его совершить самоубийство. Фото из открытых источников

В Одессе пенсионер совершил самоубийство, выбросившись из окна 11-го этажа жилого дома.

Пенсионер выбросился из окна квартиры одного из домов на ул. Крымской. Тело погибшего нашли соседи. Об этом пишет Униан.

Пострадавший якобы тяжело болел и оставил записку, в которой изложил обстоятельства, побудившие его совершить самоубийство. По факту проводится расследование.

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К сожалению, такие инциденты случаются каждый день. В Запорожье 13-летний подросток решил покончить с собой и выпрыгнул из окна десятого этажа.