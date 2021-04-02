В общежитии зарезали 19-летнего студента и ранили его 17-летнюю девушку

Автор: mk.npu.gov.ua В Николаеве в общежитии 18-летний студент зарезал на год старшего товарища и ранил его 17-летнюю девушку

В Николаеве в общежитии по ул. Радио зарезали 19-летнего студента и ранили его 17-летнюю девушку. Трагедия произошла 2 апреля около 6:30.

18-летнего злоумышленника, студента училища, задержали соседи погибшего, когда он пытался скрыться с места преступления. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Тяжелым последствиям предшествовал конфликт между пострадавшим и задержанным, который возник во время совместного употребления алкоголя. В ходе ссоры гость нанес хозяину ножевые ранения, от которых тот скончался. А также ранил девушку потерпевшего, которая пыталась его защитить. С непроникающими ранениями спины и лица она была госпитализирована. Жизни несовершеннолетней ничего не угрожает. Устанавливается степень тяжести полученных ею телесных повреждений, после чего будут приниматься дальнейшие процессуальные решения", - рассказали полицейские.

Автор: mk.npu.gov.ua В Николаеве в общежитии 18-летний студент зарезал на год старшего товарища и ранил его 17-летнюю девушку

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Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело погибшего, обнаружил ножевые ранения в области туловища. Для установления окончательной причины смерти труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. Орудие преступления - нож, полицейские изъяли.

Автор: mk.npu.gov.ua В Николаеве в общежитии 18-летний студент зарезал на год старшего товарища и ранил его 17-летнюю девушку

Задержанному объявили о подозрении. В ближайшее время ему будет избираться мера пресечения. За содеянное может попасть в тюрьму на 15 лет.

Во Львове нашли зарезанной пропавшую студентку 19-летнюю Дарию Косенок. Тело обнаружила хозяйка съемной квартиры, которую студентка сняла вместе с парнем. Он и является единственным подозреваемым в убийстве. Скрывался в Сходнице, где его задержали полицейские.