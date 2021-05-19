В ночном клубе произошла массовая драка

В ночном клубе Одессы произошла массовая драка между мужчинами, которые там отдыхали.
Инцидент случился в заведении в центре города, на улице Екатерининской, сообщил ТСН.
Сначала между различными компаниями возник конфликт, который затем перерос в драку. Охранник пытался расцепить хулиганов, но ему это не удалось.
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Участники драки чуть не снесли столы других отдыхающих, били посуду и громко ругались. В драке участвовало более десяти агрессивных мужчин.
Официальной информации об инциденте от правоохранителей пока не поступало.
Ранее в центре Днепра мужчины устроили погром в ресторане Dogs&Burgers на Екатеринославском бульваре. Они подрались, разбили стекло и испортили мебель в заведении.
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