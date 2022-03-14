В Никополе обещают расстреливать любое движение по воде

У Никополя врага нет. Фото: "Анга Тревел"

В районе Никополя Днепропетровской области будут расстреливать любые плавсредства на Днепре.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Никопольского района Евгений Евтушенко в Facebook.

"С той стороны водохранилища активно звонят по телефону и интересуются как можно приплыть к нам, чтобы приобрести лекарства/еду/дрожжи для выпечки хлеба и подобное. Звонят всем, начиная от руководства заканчивая жителями района. Обязательно выслушайте и направьте собеседника в сторону российского корабля. Еще раз: все, что выйдет на воду с любого берега водохранилища, будет расстреляно", - написал он.

В районе сейчас спокойно. Техники и живой силы оккупантов нет.

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"ВСУ и авиация насыпают противнику на подступах к району по херсонскому направлению", - добавил Евтушенко.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.