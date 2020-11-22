В Николаеве наблюдателям КИУ повредили автомобиль

Представители КИУ связывают инцидент со своей деятельностью по наблюдению за выборами. Фото: Facebook

В Николаеве наблюдателям мобильной группы КИУ повредили автомобиль. Инцидент произошел возле избирательных участков № 840742, 840743.

Об этом сообщают наблюдатели Комитета избирателей в Николаевской области на странице в Facebook. Отмечается, что пока представители КИУ находились на избирательном участке, неизвестные лица повредили автомобиль мобильной группы: спустили шины и погнули диски.

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Представители КИУ связывают инцидент со своей деятельностью по наблюдению за выборами.

22 ноября в Николаеве проходил второй тур выборов мэра. Между собой соревновались действующий городской голова Александр Сенкевич, выдвинутый местной организацией партии "Предложение", и Владислав Чайка от партии ОПЗЖ.