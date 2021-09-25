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воскресенье, 26 сентября 2021 01:58

В Нидерландах задержали двух украинских моряков по подозрению в контрабанде людей

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В Нидерландах задержали двух украинских моряков по подозрению в контрабанде людей
Судно задержали возле города Оуддорпа, что в нидерландской провинции Зеландия. Фото: innov.ru

Нидерландская полиция совместно с таможенными следователями задержали у берегов Северного моря парусную яхту, на борту которой обнаружили 11 мигрантов из Албании. При этом двух украинских капитанов судна задержала пограничная полиция.

Об этом сообщает DW. Двух граждан Украины в рамках этой операции задержали по подозрению в контрабанде людей. Судно задержали возле города Оуддорпа, что в нидерландской провинции Зеландия. Сообщается, что оно направлялось в Великобританию.

"В последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов c людьми у берегов Нидерландов", - сообщили в полиции.

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По словам правоохранителей, Великобритания практически всегда является именно той страной, куда везут мигрантов. В частности, задержанные этот раз мигранты сначала пытались сесть на контейнерные корабли в портах Иджмуйдена, Хук-ван-Холланда или Роттердама. Сейчас контрабандисты людей все чаще пытаются переправить парусными яхтами.

В Молдове задержали украинский самолет с контрабандой.

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