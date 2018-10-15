В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу

Правоохранителям удалось обезвредить преступника, который захватил заложника на вокзале в немецком Кельне.

Во время спецоперации злоумышленника тяжело ранили, его госпитализировали и положили в отделение реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Незначительные ранения получила и женщина-заложник.

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"Женщина, которая была заложником, получила легкие травмы. Сейчас за ней ухаживают", - говорится в сообщении.

В аптеке на главном вокзале Кельна неизвестный захватил заложника. Сначала не было известно, речь идет об одном заложника или нескольких. В то же время в районе вокзала были слышны выстрелы.