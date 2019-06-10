В недострое нашли труп мужчины со странной запиской

Фото: kiev.informator.ua

10 июня в Киеве недалеко от дома по ул. Соломенская, 15 обнаружили труп мужчины.

Тело обнаружили в заброшенном недострое. По предварительной информации, на вид мужчине около 35 лет. Эксперты осмотрели тело, но следов насильственной смерти они не обнаружили, сообщает Информатор.

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В здании живут бездомные. Предполагается, что именно они и вызвали полицию. Отмечают, что умерший не похож на бездомного. Из личных вещей при нем ничего не обнаружили. Но рядом с телом лежал лист бумаги, на котором написан номер телефона и слово "Срочно".

На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и медики. Подробности инцидента выясняются.

В Мариуполе Донецкой области в недострое у одного из местных рынков нашли труп мужчины. На теле покойного обнаружили гематомы, а также переломы костей черепа в районе лица.