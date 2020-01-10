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пятница, 10 января 2020 18:42

В НАТО допускают возможность сбивания самолета МАУ иранской ракетой

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В НАТО допускают возможность сбивания самолета МАУ иранской ракетой
В НАТО не опровергают версию о попадании ракеты в самолет МАУ. Фото: 5 канал

В НАТО не видят причин не доверять данным западных стран о возможном попадании ракеты в самолет МАУ в Иране.

Об этом заявил Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на экстренной встрече Совета ЕС на уровне глав МИД по ситуации на Ближнем Востоке, передает Reuters.

"Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского Boeing иранской ракетой", - отметил он.

Столтенберг добавил, что Иран должен провести прозрачное расследование авиакатастрофы украинского самолета.

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"Важно, чтобы мы установили там все факты ... Я призываю Иран в полной мере участвовать и внести свой вклад в прозрачное и тщательное расследование ... Нам необходимо тщательное расследование, чтобы установить все факты, и именно поэтому мы должны в полной мере сотрудничать с иранской стороной", - подчеркнул он.

Авиакатастрофа самолета МАУ неподалеку от Тегерана могла произойти из-за попадания двух иранских ракет российского производства "Тор". Самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух". Разведка США располагает доказательствами атаки Ирана.

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран - Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

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