В МВД назвали количество пленных россиян

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 2079
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 306
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 11682
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2079
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2106
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1008
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 3051
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3376
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 396
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
Просмотров: 828
Фото
Все фото
7
3
4
5
14
Украинская армия разгромила колонну россиян в Сумской области - захватили новенькую установку &quot;Мста-С&quot;
Украинская армия разгромила колонну россиян в Сумской области - захватили новенькую установку "Мста-С"
Жители Херсонщины вышли на протест против оккупантов
Жители Херсонщины вышли на протест против оккупантов
В аэропорту погибли девять человек
В аэропорту погибли девять человек
Харьков после разрушительного обстрела охватили пожары: показали фото
Харьков после разрушительного обстрела охватили пожары: показали фото
Показали страшные последствия обстрела Николаева из &quot;Смерчей&quot;
Показали страшные последствия обстрела Николаева из "Смерчей"
Видео
Все видео
Враг снова обстрелял Ахтырку
Враг снова обстрелял Ахтырку
После авианалета россиян в Житомирской области горят нефтебазы
После авианалета россиян в Житомирской области горят нефтебазы
ВСУ сбили над Киевом два российских самолета
ВСУ сбили над Киевом два российских самолета
СБУ поймала шпиона, сливавшего информацию ФСБ
СБУ поймала шпиона, сливавшего информацию ФСБ
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
Интервью
1/5
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2844
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 468
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 882
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2628
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6876
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 марта 2022
Просмотров: 549
Ті, хто тут
Вперше здається гріхом, що ти немолодий, а через те відсунутий на дальній край війни. Тут є радіо, й ти знаєш усе, що знають всі. Без цього було б ...
понедельник, 07 марта 2022 21:08

Спецтема: Война России против Украины

В МВД назвали количество пленных россиян

  Комментировать
В МВД назвали количество пленных россиян
Уничтоженная техника русской армии. Фото с канала t.me/verkhovnaradaukrainy

Украинские военные взяли в плен около двух тысяч российских кафиров.

Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, передает НВ.

"Точный учет пленных сейчас налаживается, но могу сказать, что их далеко за тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам.

К пленным относятся хорошо, понимая, что они люди подневольные. И, соответственно, будут их использовать в качестве обменного фонда — для обмена на наших пленных, которые попали к россиянам", - сказал Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водители, наводчики и командующий группой: на Сумщине задержали 14 оккупантов

По его словам, чаще всего россияне сдаются в плен в Черниговской, Сумской и Николаевской областях.

"Обычно это призывники 18-20 лет, которые совершенно не готовы были воевать. Не собирались воевать, у них нет мотивации", - добавил Геращенко.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В МВД назвали количество пленных россиян». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с Путиным 1 Просмотров: 35634
В России нашли &quot;козла отпущения&quot; за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы
В России нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы Просмотров: 27221
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны Просмотров: 23085
Жители шести областей остались без газа
Жители шести областей остались без газа Просмотров: 21765
Россия перебрасывает в Украину войска с Кавказа. Это станет для нее катастрофой – Арестович
Россия перебрасывает в Украину войска с Кавказа. Это станет для нее катастрофой – Арестович Просмотров: 19702
Происшествия
Враг снова обстрелял Ахтырку
Враг снова обстрелял Ахтырку
 Просмотров: 504
После авианалета россиян в Житомирской области горят нефтебазы
После авианалета россиян в Житомирской области горят нефтебазы
 Просмотров: 531
Враг повредил 60 домов. Есть раненые и погибшие: мэр Николаева рассказал о ситуации в городе
Враг повредил 60 домов. Есть раненые и погибшие: мэр Николаева рассказал о ситуации в городе Просмотров: 612
ВСУ сбили над Киевом два российских самолета
ВСУ сбили над Киевом два российских самолета
 Просмотров: 2772
12-й день войны: в ООН назвали количество погибших гражданских украинцев
12-й день войны: в ООН назвали количество погибших гражданских украинцев Просмотров: 1593
Больше всего комментируют
5
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
2
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
2
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
1
В Украине появятся лагеря для пленных - Арестович
Голосов: 968
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть