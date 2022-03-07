В МВД назвали количество пленных россиян

Уничтоженная техника русской армии. Фото с канала t.me/verkhovnaradaukrainy

Украинские военные взяли в плен около двух тысяч российских кафиров.

Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, передает НВ.

"Точный учет пленных сейчас налаживается, но могу сказать, что их далеко за тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам.

К пленным относятся хорошо, понимая, что они люди подневольные. И, соответственно, будут их использовать в качестве обменного фонда — для обмена на наших пленных, которые попали к россиянам", - сказал Геращенко.

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По его словам, чаще всего россияне сдаются в плен в Черниговской, Сумской и Николаевской областях.

"Обычно это призывники 18-20 лет, которые совершенно не готовы были воевать. Не собирались воевать, у них нет мотивации", - добавил Геращенко.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.