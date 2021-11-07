В мусорном баке нашли мёртвого младенца: подробности

На теле ребенка не было следов насильственной смерти. Фото: Нацполиция

В Мелитополе в мусорном баке обнаружили тело младенца.

На ребёнке не было следов насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Двое местных жителей в мусорном баке возле одного из многоэтажных домов на улице Ярослава Мудрого в Мелитополе нашли полимерный пакет, в котором находилось полотенце, в которое было завернуто тело ребенка. Следственно-оперативной группой обнаружен труп новорожденного ребенка (мальчика) без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

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Причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители разыскивают мать младенца. Начато досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство с дополнительной отметкой Несчастный случай) УК Украины.

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