В Москве нашли мертвую и прикованную к кровати украинку

В Москве нашли мертвой украинку 27-летнюю Юлию Бучевского. Фото - apostrophe.ua

В Москве нашли мертвой украинку 27-летнюю Юлию Бучевскую

Тело обнаружили в гостинице в центре города. Женщина на сутки оформила номер 8 января. Была прикована наручниками к спинке кровати, сообщают российские паблики в социальных сетях.

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По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено. Рядом с телом погибшей силовики якобы нашли пакет с остатками неизвестного белого вещества.

Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.

В итальянском Неаполе скоропостижно скончалась Анна Артым из Черткова на Тернопильщини.За рубежом была на заработках.