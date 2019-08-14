В море столкнулись габаритные судна

В Мраморном море столкнулись танкер и сухогруз. Фото: politeka.net

В Мраморном море столкнулись танкер и сухогруз вчера около 22:00.

Одно из судов следовало из Америки в Украину. Инцидент произошел, когда суда стояли в очереди, чтобы пройти через канал Босфор, пишет dha.com.tr.

"У побережья в районе Бешикташ (район провинции Стамбул, часть города Стамбул. - Gazeta.ua) прошлой ночью танкер Mammadaminresulzadeh под либерийским флагом столкнулся с сухогрузом Doric Warrior, которое следовало из американского Ньюпорта в Украину", - сообщает информагентство.

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К месту аварии прибыли береговая охрана, представители Стамбульского морского порта и прибрежной безопасности.

Провели диагностику состояния судов с воздуха. Оба повреждены. Никто из экипажа не пострадал.

Следствие выясняет причины аварии.

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