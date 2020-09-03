В многоквартирном доме обрушилось перекрытие подъезда Фото: tsn.ua

В городе Кривой Рог произошел инцидент. В многоквартирном доме по улице Серка обрушилось перекрытие подъезда.

Об этом сообщают в Департаменте развития инфраструктуры города и пользователи социальных сетей.

2 сентября жители дома услышали хруст. Они начали выбегать из квартир.

"Аварийный первый подъезд только что разрушился в доме по улице Ивана Сирко, 31.Люди находятся на улице, у подъезда. Коммуникации пока не открывали ", - сообщила депутат Криворожского городского совета Людмила Бурман.

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Пострадавших нет. К дому сразу прибыли спасатели и полицейские. Людей эвакуировали.

"Поступило сообщение о хруст стены и обвалки штукатурки в первом подъезде. Организовано вывода 29 человек из первого подъезда. Их отведено в безопасное место", - сообщили в пресс службе ДСНС Кривого Рога.

Проблема с перекрытием дома была уже давно. Трещины пошли еще раньше. Жители дома обращались к предприятию ГП "Кривбасстандартметрология" чтобы специалисты установили фактическое состояние его строительных конструкций. Там обнаружили, что фундамент, наружные и внутренние несущие стены находятся в непригодном для нормальной эксплуатации состоянии. Перекрытия - в удовлетворительном состоянии.

Районная и городская власть уже принимает решение, что делать с домом в котором пошли трещины.

В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома. Правоохранители эвакуируют жителей.