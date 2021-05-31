В многоэтажке прогремел взрыв: есть пострадавший

Пострадал 43-летний мужчина Фото: pixabay.com

В центре Киева в одной из многоэтажек прогремел мощный взрыв.

Инцидент произошел на ул. Зоологической в ​​Шевченковском районе. Пострадал 43-летний мужчина, сообщили в пресслужбе полиции Киева.

"Ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи. Предварительно установлено, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В детском саду взорвалась самодельная петарда: есть пострадавшие

Мужчину сразу забрали в больницу.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

В Подольске Одесской области у 13-летнего школьника во время урока в руках взорвалась петарда. Парень остался без пальца.