В многоэтажке прогремел взрыв: есть пострадавший

В Киеве в Деснянском районе от взрыва в собственной квартире пострадал мужчина.

Его с ранениями различной степени тяжести забрали в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Вчера около 21 часов в столичной полиции из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним обратился 59-летний мужчина с ранениями, полученными во время взрыва в собственной квартире на улице Закревского", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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Полицейские выяснили, что хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались.

Из квартиры следователи изъяли остатки пластика, которые направили для проведения экспертизы. Следствие продолжается.

В Кропивницкому в квартире многоэтажного дома произошел взрыв. В результате пострадали 2 человека. Их госпитализировали.