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вторник, 09 марта 2021 23:02

В многоэтажке прогремел взрыв
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В Кропивницкому в квартире многоэтажного дома произошел взрыв.

В результате пострадали 2 человека. Их госпитализировали. Об этом сообщает ГСЧС.

Взрыв прогремел в многоэтажке в Кропивницком. Фото: ГСЧС
Взрыв прогремел в многоэтажке в Кропивницком. Фото: ГСЧС
Взрыв прогремел в многоэтажке в Кропивницком. Фото: ГСЧС

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"Взрыв произошел в однокомнатной квартире на 2-м этаже 9-этажки по ул. Юрия Коваленко. 7 жильцов дома пришлось эвакуировать", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

38-летняя женщина, которая пострадала от взрыва гранаты в Дрогобыче Львовской области, находится в реанимации. У нее множественные осколочные ранения. Она в сознании, но состояние тяжелое. То, что женщина выжила, медики называют чудом. Впереди ее ждут несколько операций.

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