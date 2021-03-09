В многоэтажке прогремел взрыв

В Кропивницкому в квартире многоэтажного дома произошел взрыв.
В результате пострадали 2 человека. Их госпитализировали. Об этом сообщает ГСЧС.
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"Взрыв произошел в однокомнатной квартире на 2-м этаже 9-этажки по ул. Юрия Коваленко. 7 жильцов дома пришлось эвакуировать", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
38-летняя женщина, которая пострадала от взрыва гранаты в Дрогобыче Львовской области, находится в реанимации. У нее множественные осколочные ранения. Она в сознании, но состояние тяжелое. То, что женщина выжила, медики называют чудом. Впереди ее ждут несколько операций.
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