В многоэтажке Киева прогремел взрыв: есть пострадавший

Обстоятельства происшествия установят правоохранители. Фото: ГСЧС

В Киеве, в одной из квартир дома на бульваре Академика Вернадского, в субботу, 15 мая, прогремел взрыв, пострадал мужчина 1956 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел около 17:50. Причиной взрыва стала, предварительно, утечка газа.

"В одной из квартир на 3 этаже 9-этажного жилого дома на кухне произошел взрыв с последующим горением мусора на площади 1 кв. м", - указано в сообщении.

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В момент взрыва в квартире находился 65-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами. Кроме того, взрывной волной были повреждены окна квартиры и соседних домов. Обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

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