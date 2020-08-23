В Минске нашли повешенным участника протестов. Следователи заявили, что травм не выявили

Тело 28-летнего Никиты Кривцова, который пропал еще 12 августа, нашли повешенным в лесопарке в Минске. Фото: Наша нива

В Минске нашли повешенным в лесу участника акций протеста против исполняющего обязанности президента Белоруси Александра Лукашенко.

28-летний Никита Кривцов пропал без вести 12 августа. Его тело в петле нашли 22 августа волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" в лесу в Партизанском районе Минска.

Сначала СМИ писали, что мужчину нашли повешенным со следами побоев, но сейчас говорят, что информация о побоях не подтверждается. Жена Кривцова подтвердила русской службе BBC, что Никиту нашли повешенным, о побоях она не знает, потому что не видела его.

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Следственный комитет Беларуси заявил, что смерть Никиты Кривцова "не является преступной" и не "связана с событиями в стране". Мол, видимых травм не обнаружено. Погибший "не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и не был задержан", - отметили следователи.

Тело Никиты еще не показали родственникам.

Это уже 4-й демонстрант, о смерти которого точно известно.

Никите Кривцову было 28 лет. Семья искала его 10 дней. Полиция объявила его пропавшим без вести. Связь с ним пропала 12 августа, в последний день послевыборных протестов. Он родом из Молодечно, его семья живет в Жодино. У Кривцова остались жена и маленькая дочь.

Первым погибшим во время протестов стал Александр Тарайковский, который, по официальной версии МВД, планировал бросить взрывное устройство в сторону силовиков, но он у него разорвался в руках, в результате чего он умер. Позже издание "Еврорадио" и Associated Press опубликовали видео момента гибели Тарайковского, опровергающие версию силовиков. На видео можно увидеть, что человек идет в сторону силовиков с пустыми руками, а затем со стороны силовиков раздаются выстрелы. На видео AP видно большое пятно крови на футболке Тарайковского. Второй погибший - 25-летний Александр Вихор из Гомеля. Он умер в больнице, куда его привезли 9 августа после задержания, когда он ехал к своей девушке. У Александра были проблемы с сердцем. Когда он длительное время находился в автозаке, который стоял на жаре в очереди в следственный изолятор, ему стало плохо. В результате ДТП погиб Артем Поруков, который, по данным МВД, участвовал в акциях протеста. Силовики говорят, что на дороге его сбила машина. В случае с гибелью 43-летнего жителя Бреста Геннадия Шутова белорусские силовики признают, что стреляли в него из боевых патронов. В то же время они говорят, что он сам напал на правоохранителей и им пришлось открывать огонь. В результате Шутов получил огнестрельное ранение головы.