В Минске нашли повешенным участника протестов. Следователи заявили, что травм не выявили

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это свобода каждого человека
Независимость - это свобода каждого человека
Просмотров: 72
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 243
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 468
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 99
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 243
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 261
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 189
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 387
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6039
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 405
Фото
Все фото
3
5
4
6
12
В центре погиб 30-летний мужчина
В центре погиб 30-летний мужчина
Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского
Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
В Калифорнии огромные пожары вспыхнули с новой силой. Фото и видео
В Калифорнии огромные пожары вспыхнули с новой силой. Фото и видео
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Видео
Все видео
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
В столице произошла авария - подозревают сына чиновника
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Мужчина бросался с ножом на родных и повесился у них на глазах
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
Задержанный за домашнее насилие мужчина признался в убийствах двух друзей
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
В Киеве задержали иностранца-поджигателя машин
Женщина убилась, пытаясь поймать москитную сетку
Женщина убилась, пытаясь поймать москитную сетку
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6039
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2106
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2565
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1575
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 234
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
воскресенье, 23 августа 2020 13:57

В Минске нашли повешенным участника протестов. Следователи заявили, что травм не выявили

  Комментировать
  Тело 28-летнего Никиты Кривцова, который пропал еще 12 августа, нашли повешенным в лесопарке в Минске. Фото: Наша нива
Тело 28-летнего Никиты Кривцова, который пропал еще 12 августа, нашли повешенным в лесопарке в Минске. Фото: Наша нива

В Минске нашли повешенным в лесу участника акций протеста против исполняющего обязанности президента Белоруси Александра Лукашенко.

28-летний Никита Кривцов пропал без вести 12 августа. Его тело в петле нашли 22 августа волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" в лесу в Партизанском районе Минска.

Сначала СМИ писали, что мужчину нашли повешенным со следами побоев, но сейчас говорят, что информация о побоях не подтверждается. Жена Кривцова подтвердила русской службе BBC, что Никиту нашли повешенным, о побоях она не знает, потому что не видела его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко пугает Беларусь тем, что новый президент введет войска НАТО

Следственный комитет Беларуси заявил, что смерть Никиты Кривцова "не является преступной" и не "связана с событиями в стране". Мол, видимых травм не обнаружено. Погибший "не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и не был задержан", - отметили следователи.

Тело Никиты еще не показали родственникам.

Это уже 4-й демонстрант, о смерти которого точно известно.

Никите Кривцову было 28 лет. Семья искала его 10 дней. Полиция объявила его пропавшим без вести. Связь с ним пропала 12 августа, в последний день послевыборных протестов. Он родом из Молодечно, его семья живет в Жодино. У Кривцова остались жена и маленькая дочь.

Первым погибшим во время протестов стал Александр Тарайковский, который, по официальной версии МВД, планировал бросить взрывное устройство в сторону силовиков, но он у него разорвался в руках, в результате чего он умер.

Позже издание "Еврорадио" и Associated Press опубликовали видео момента гибели Тарайковского, опровергающие версию силовиков. На видео можно увидеть, что человек идет в сторону силовиков с пустыми руками, а затем со стороны силовиков раздаются выстрелы. На видео AP видно большое пятно крови на футболке Тарайковского.

Второй погибший - 25-летний Александр Вихор из Гомеля. Он умер в больнице, куда его привезли 9 августа после задержания, когда он ехал к своей девушке. У Александра были проблемы с сердцем. Когда он длительное время находился в автозаке, который стоял на жаре в очереди в следственный изолятор, ему стало плохо.

В результате ДТП погиб Артем Поруков, который, по данным МВД, участвовал в акциях протеста. Силовики говорят, что на дороге его сбила машина.

В случае с гибелью 43-летнего жителя Бреста Геннадия Шутова белорусские силовики признают, что стреляли в него из боевых патронов. В то же время они говорят, что он сам напал на правоохранителей и им пришлось открывать огонь. В результате Шутов получил огнестрельное ранение головы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Минске нашли повешенным участника протестов. Следователи заявили, что травм не выявили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского

Самое читаемое
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 29575
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 24831
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
 Просмотров: 6012
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским &quot;Днепр&quot; – мэр Филатов
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов Просмотров: 5562
Не знает, кто родители и где жила: 8-летняя девочка неделю живет в больнице
Не знает, кто родители и где жила: 8-летняя девочка неделю живет в больнице Просмотров: 4527
Происшествия
В центре погиб 30-летний мужчина
В центре погиб 30-летний мужчина
3
 Просмотров: 135
Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского
Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского
5
 Просмотров: 648
В Одесской области чиновника Гоструда задержали на взятке
В Одесской области чиновника Гоструда задержали на взятке Просмотров: 189
Очередное убийство при задержании: в США полицейские снова оказались в центре скандала
Очередное убийство при задержании: в США полицейские снова оказались в центре скандала Просмотров: 1134
Мужчине грозит тюрьма за то, что сбросил щенка с моста на железнодорожные пути
Мужчине грозит тюрьма за то, что сбросил щенка с моста на железнодорожные пути Просмотров: 216
Больше всего комментируют
7
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
4
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
3
"Приедут из Украины шахтеры. Их море безработных" - Лукашенко пригрозил страйкующим
3
Будьте серьезнее, иначе произойдет как в Италии - Зеленский обратился к украинцам
3
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
Голосов: 2675
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua