В Мелитополе захватчики похитили председателя районного совета - СМИ

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Российские оккупанты похитили председателя районного совета Сергея Прийму.

13 марта в 7:30 захватчики пришли с обыском домой к председателю районного совета. После – увезли в неизвестном направлении, сообщает местное медиа "РИА Мелитополь".

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"Обыск проводили восемь человек, забрали документы, все мобильные устройства и требовали пароли к ним", - отмечают в издании.

11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения. 13 марта захватчики взяли в плен мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.