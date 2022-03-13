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воскресенье, 13 марта 2022 16:02

В Мелитополе захватчики похитили председателя районного совета - СМИ

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В Мелитополе захватчики похитили председателя районного совета - СМИ
Фото: ria-m.tv

Российские оккупанты похитили председателя районного совета Сергея Прийму.

13 марта в 7:30 захватчики пришли с обыском домой к председателю районного совета. После – увезли в неизвестном направлении, сообщает местное медиа "РИА Мелитополь".

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"Обыск проводили восемь человек, забрали документы, все мобильные устройства и требовали пароли к ним", - отмечают в издании.

11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения.

13 марта захватчики взяли в плен мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

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