В Мариуполе поймали российских разведчиков с ценной информацией

Группа призвала людей ставить отметины и пропагандировала лояльность к оккупантам. Фото: "Азов"

В Мариуполе украинские военные поймали группу технической разведки России.

Об этом сообщает МВД.

"Жесткие диски, ноутбуки, планшеты, фотоаппарат, карты памяти, телефоны – накопители информации с полученными данными врагами в городе Мариуполь. При них были также российские паспорта и конкретная задача – следить за настроениями местных и подстрекать их способствовать российской оккупации", - говорится в сообщении.

Разведчики убеждали горожан ставить метки на гражданских постройках. Не говорили, что дома будут обстреливать.

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"Призываем граждан внимательно следить за подозрительными людьми, не вестись на провокации и не становиться пособниками убийств. В случае чего – сообщайте военным, правоохранителям, или по возможности совершайте общественные задержания", - пишут в МВД.

Третий день российского вторжения. Продолжаются бои за Киев. Защищать столицу вызвались 18 тысяч добровольцев, а президент Владимир Зеленский не покидает Киев. И все больше страдает от российской агрессии гражданское население. Страны Запада договорились отключить Россию от системы SWIFT.