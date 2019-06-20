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четверг, 20 июня 2019 14:30

В магазине на Киевщине произошла стрельба

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В магазине на Киевщине произошла стрельба
В результате стрельбы никто не пострадал. Фото: из открытых источников

В городе Белая Церковь Киевской области в продуктовом магазине между владельцем и местным жителем произошел конфликт.

Покупатель угрожал владельцу убийством и выстрелил в него из травматического пистолета "ПМР". Пострадавших нет, сообщает УНН.

Стрелявшего задержали. Начали расследование по статье о хулиганстве.

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В Коломые с огнестрельными ранениями нашли известного в городе адвоката Михаила Петрива и его жену. Дом подожгли. Сначала распространилась версия о преступниках, которые ворвались в дом. Однако позже полиция нашла предсмертную записку. Поэтому появилась другая версия. Правоохранители подозревают, что между супругами возникла ссора. Он с обреза и выстрелил женщине в живот. Затем поджег дом и выстрелил себе в грудь

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