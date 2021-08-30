 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
Просмотров: 468
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
1 Просмотров: 585
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 981
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 945
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 6219
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 11079
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 909
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 531
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 657
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1746
Фото
Все фото
9
10
3
7
3
В Луганской области вспыхнули лесные пожары
В Луганской области вспыхнули лесные пожары
Вырванные с корнем деревья и затопленное метро: стихия в Киеве натворила беды
Вырванные с корнем деревья и затопленное метро: стихия в Киеве натворила беды
17-летний за рулем Land Rover убил женщину
17-летний за рулем Land Rover убил женщину
В Киеве двое неадекватов разгромили троллейбус и избили водителя
В Киеве двое неадекватов разгромили троллейбус и избили водителя
Волки, лисы и барсук - киевлянка превратила квартиру на зверинец
Волки, лисы и барсук - киевлянка превратила квартиру на зверинец
Видео
Все видео
Малолетние вандалы "развлеклись" в парке. Их ищет полиция
Малолетние вандалы "развлеклись" в парке. Их ищет полиция
Сильная вонь ощущается за 1 км - в Киеве Днепр покрыли разноцветные пятна
Сильная вонь ощущается за 1 км - в Киеве Днепр покрыли разноцветные пятна
На украинской границе задержали нелегалов из Пакистана и Афганистана
На украинской границе задержали нелегалов из Пакистана и Афганистана
За столкновения с правоохранителями к ответственности привлекут 61 человека
За столкновения с правоохранителями к ответственности привлекут 61 человека
Экстремал вылетел с дрифтующегого автомобиля
Экстремал вылетел с дрифтующегого автомобиля
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 747
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 990
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1602
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1215
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1719
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 540
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
понедельник, 30 августа 2021 20:08

В Луганской области вспыхнули лесные пожары
9

  Комментировать

В Луганской области вспыхнули лесные пожары.

На данный момент огонь локализован, продолжается его тушение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение

В Луганской области снова горят леса. Фото: Ukrinform
В Луганской области снова горят леса. Фото: glavcom
В Луганской области снова горят леса. Фото: glavcom
В Луганской области снова горят леса. Фото: glavcom
В Луганской области снова горят леса. Фото: glavcom

"30 августа в 13:25 поступило сообщение о возгорании хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района. С помощью техники работники лесничества провели вспашку трактором почвы", - информируют спасатели.

О погибших и пострадавших во время пожара не сообщается.

2020 года летом и в начале осени лесные пожары в Луганской области наделали много бед и убытков. Последний очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района площадью почти 4,5 тысячи гектаров ликвидировали 8 октября.

Наиболее сложная ситуация тогда сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Во время тушения пожара были эвакуированы 150 человек. Погибли 11 человек, еще 19 пострадали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Луганской области вспыхнули лесные пожары». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Кучма создал СНБО

Председатель правительства застрелил жену и себя

Убили президента и премьера

Хотинскую крепость захватили за день

Фани Каплан сделала покушения на Ленина

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 18532
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 11889
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 8622
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 8163
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
5
 Просмотров: 6561
Происшествия
Рассказали о женщине, которая погибла под колесами 17-летнего
Рассказали о женщине, которая погибла под колесами 17-летнего
 Просмотров: 171
В детском лагере во время выступления на сцене умерла девочка
В детском лагере во время выступления на сцене умерла девочка Просмотров: 693
Малолетние вандалы "развлеклись" в парке. Их ищет полиция
Малолетние вандалы "развлеклись" в парке. Их ищет полиция
 Просмотров: 450
Женщина хлестали водку в вагоне метро - что ей грозит
Женщина хлестали водку в вагоне метро - что ей грозит Просмотров: 477
Задушил и бросил в колодец: известно, кто расправился с 16-летней девушкой
Задушил и бросил в колодец: известно, кто расправился с 16-летней девушкой
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
4
Испытали атомную бомбу
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
3
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Голосов: 388
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть