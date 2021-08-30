В Луганской области вспыхнули лесные пожары.

На данный момент огонь локализован, продолжается его тушение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"30 августа в 13:25 поступило сообщение о возгорании хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района. С помощью техники работники лесничества провели вспашку трактором почвы", - информируют спасатели.

О погибших и пострадавших во время пожара не сообщается.

2020 года летом и в начале осени лесные пожары в Луганской области наделали много бед и убытков. Последний очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района площадью почти 4,5 тысячи гектаров ликвидировали 8 октября.

Наиболее сложная ситуация тогда сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Во время тушения пожара были эвакуированы 150 человек. Погибли 11 человек, еще 19 пострадали.