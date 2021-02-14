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воскресенье, 14 февраля 2021 22:24

В Луганской области нашли тайник с оружием и боеприпасами

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В Луганской области нашли тайник с оружием и боеприпасами
Сотрудники СБУ вместе с кинологами Нацгвардии проверяли двор одного из заброшенных домов. Фото: Нацгвардия

В населенном пункте Попасная Луганской области обнаружили тайник, в котором хранилось оружие и боеприпасы. Его нашли в одном из заброшенных домов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

13 февраля сотрудники СБУ вместе с кинологами Нацгвардии проверяли двор одного из заброшенных домов. Возле ворот силовики наткнулись на растяжку с гранатой Ф-1, которую изначально удалось обнаружить служебному псу.

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В ходе осмотра территории у дома были найдены оружие и боеприпасы.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Позже прибыли специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Двум военнослужащим Вооруженных сил Украины сообщили о подозрении по делу о взрыве на складе боеприпасов в Сватово Луганской области в 2015 году.

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Дата
14
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