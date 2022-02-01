В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала

 
Ексклюзивы
1/5
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 927
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 2214
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2142
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
1 Просмотров: 8622
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 6877
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3177
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2340
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1440
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1449
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2853
Фото
Все фото
3
4
5
4
3
Украинец &quot;сливал&quot; российским спецслужбам секретные данные об оружии
Украинец "сливал" российским спецслужбам секретные данные об оружии
Иностранец-нелегал три часа насиловал студентку
Иностранец-нелегал три часа насиловал студентку
Взрыв в Запорожье разрушил семь квартир, дом может рухнуть
Взрыв в Запорожье разрушил семь квартир, дом может рухнуть
&quot;Хочет разговаривать, но трубка мешает&quot; - врачи рассказали о состоянии жертвы днепровского стрелка
"Хочет разговаривать, но трубка мешает" - врачи рассказали о состоянии жертвы днепровского стрелка
ГБР пришло с обыском к &quot;слуге&quot; из группы Разумкова
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
Видео
Все видео
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
В одесском трамвае произошел женский мордобой
В одесском трамвае произошел женский мордобой
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
Должна была пролиться кровь: полицейские предупредили массовые беспорядки на территории Украины
Должна была пролиться кровь: полицейские предупредили массовые беспорядки на территории Украины
Днепровскому стрелку избрали меру пресечения
Днепровскому стрелку избрали меру пресечения
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1 Просмотров: 864
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 936
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6885
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1629
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1602
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 351
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
вторник, 01 февраля 2022 10:01

В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала

  Комментировать
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
В Лисичанске неизвестный разрушил памятник жертвам Холокоста. Фото: pixabay.com

В Лисичанске на Луганщине неизвестный с помощью кувалды разрушал недавно установленный памятник жертвам Холокоста.

Видео преступления было распространено в Telegram Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вандалы осквернили памятник Героям Небесной сотни

"Характер повреждений демонстрирует, что это не акт вандализма от 18 января, а предыдущий, от 4 декабря 2021 года, согласно которому ранее в Лисичанской городской военно-гражданской администрации заявляли, что разрушение произошло якобы из-за погодных условий", - говорится в сообщении.

ОЕОУ по двум фактам вандализма обратилась в полицию Луганской области и добивается, чтобы там открыли уголовное производство с внесением данных в Единый реестр досудебных расследований.

В мае прошлого года в Бабьем Яру в Киеве открыли символическую синагогу "Место для размышлений". Церемонию открытия посвятили Дню памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. В церемонии открытия приняли участие первые лица государства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян

Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

Самое читаемое
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 4 Просмотров: 35653
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 3 Просмотров: 9396
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 1 Просмотров: 8622
&quot;Надо хоть немного думать&quot;: Ярош обратился к Зеленскому
"Надо хоть немного думать": Ярош обратился к Зеленскому 2 Просмотров: 7713
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома?
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома? Просмотров: 7677
Происшествия
В одесском трамвае произошел женский мордобой
В одесском трамвае произошел женский мордобой
 Просмотров: 1341
18-летняя задушила новорожденную дочь и изменила показания
18-летняя задушила новорожденную дочь и изменила показания Просмотров: 468
В МВД анонсировали первые результаты расследования расстрела в Днепре
В МВД анонсировали первые результаты расследования расстрела в Днепре Просмотров: 1746
Депутат группы "Довіра" с братом "выбивали" деньги из украинки
Депутат группы "Довіра" с братом "выбивали" деньги из украинки Просмотров: 1197
У всех есть шанс: рассказали последние новости о раненых днепровским стрелком
У всех есть шанс: рассказали последние новости о раненых днепровским стрелком Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
4
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
3
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
3
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
2
"Надо хоть немного думать": Ярош обратился к Зеленскому
Голосов: 123
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть