В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала

В Лисичанске неизвестный разрушил памятник жертвам Холокоста. Фото: pixabay.com

В Лисичанске на Луганщине неизвестный с помощью кувалды разрушал недавно установленный памятник жертвам Холокоста.

Видео преступления было распространено в Telegram Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).

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"Характер повреждений демонстрирует, что это не акт вандализма от 18 января, а предыдущий, от 4 декабря 2021 года, согласно которому ранее в Лисичанской городской военно-гражданской администрации заявляли, что разрушение произошло якобы из-за погодных условий", - говорится в сообщении.

ОЕОУ по двум фактам вандализма обратилась в полицию Луганской области и добивается, чтобы там открыли уголовное производство с внесением данных в Единый реестр досудебных расследований.

В мае прошлого года в Бабьем Яру в Киеве открыли символическую синагогу "Место для размышлений". Церемонию открытия посвятили Дню памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. В церемонии открытия приняли участие первые лица государства.