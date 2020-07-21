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вторник, 21 июля 2020 18:07

В Луцке обесточили FM-передатчики, полиция просит не транслировать события

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В Луцке обесточили FM-передатчики, полиция просит не транслировать события
В Луцке полиция просит не транслировать ход событий. Фото: suspilne.media

В Луцке выключили FM-вещание - энергетики обесточили передатчики на башне.

Со ссылкой на члена правления НСТУ по радиовещанию Дмитрия Хоркина сообщило Суспильне.

"Наши инженеры обнаружили, что FM-вещания нету. Хотя именно радио работает, мы выдаем сигнал. Но сами FM-передатчики на башне обесточены", - сказал он.

В Луцкой филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения сообщили, что часть города, где террорист захватил заложников, обесточили. Это связано с тем, что станция передачи находится рядом с Театральной площадью, где стоит захвачен автобус с заложниками.

"По области был перерыв в вещании из-за того, что в полдень террорист захватил автобус и это происходило прямо у станции. Поэтому энергетики обесточивали эту часть города", - рассказали в филиале.

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Позже сообщили, что на территории области вещания каналов и FM-радиостанций уже восстановили, в ближайшее время они должны заработать и в городе.

В то же время, правоохранители обратились к представителям СМИ и всем собравшихся у места происшествия, с просьбой не проводить трансляцию и вообще выключить камеры.

Террорист Максим Кривош, который в Луцке захватил пассажирский автобус, проживает в Дубне. Оттуда в областной центр Волыни едет его жена.
Однако, в самом Луцке Максим до сих пор имеет квартиру. Последние 15 лет квартира Кривоша пустует.

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Дата
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