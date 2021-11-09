В Литве правительство одобрило введение чрезвычайного положения

В Литве правительство одобрило предложение Министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью.
Окончательное решение должен принять Сейм, передает Delfi.
Заседание правительства прошло утром 9 ноября. Ранее ввели усиленный режим охраны границы.
Чрезвычайное положение хотят ввести на месяц с 10 ноября. Оно будет действовать по всему участку литовско-белорусской границы и вглубь страны на 5 км. Чрезвычайное положение будет введено в пунктах регистрации и местах расселения мигрантов в городах Вилюнюс, Кибартай, Рукла, Медининкай, Пабраде и в 200 м вокруг них.
Мигрантов и расселенных на время чрезвычайного положения лишат права на переписку, телефонные разговоры и использование других средств связи и получение информации.
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В режиме чрезвычайного положения разрешено использовать средства из государственного резерва для устранения угрозы общественному спокойствию из-за наплыва мигрантов.
Утром 8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне — курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей.
В Польше штурм границы назвали самой масштабной попыткой силового вторжения в страну, координируемую белорусской стороной.
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