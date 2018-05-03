В лесу обнаружили тело мужчины, которого искали 10 суток

Автор: gazeta.ua Сергея Калицинського родные искали 10 дней. Нашли повешенным в лесу

4 мая 2014 в лесу, близ села Кошаринцы Бершадского района Винницкой области обнаружили тело 37-летнего Сергея Калицинського. Десять дней родственники покойного обследовали все прилегающие леса и водоемы, в надежде найти Сергея живым. Тело обнаружили его же сотрудники, которые работали на поле неподалеку. Рядом стояла его машина. Документы и ценные вещи были на месте. Родственники были уверены, что мужчину убили. Но дело закрыли по факту самоубийства.

"Нашли моего Сергея повешенным. На нем живого места не было, убили его. Может где-то держали неделю, а потом он стал не нужен, и его и повесили. Мы же все леса объездили, его там не было. Видно, что тело свежее . Милиция за неделю ничего не сделала. они даже его телефонные звонки не проверяли. Никому дела нет, мы 2 часа ждали под моргом постановление, чтобы тело забрать. Вместо того, чтобы искать убийц моего брата, они допрашивают у нас, где у него были татуировки", - рассказывала тогда корреспонденту Gazeta.ua сестра покойного, Наталья.

Родственники и знакомые предполагают, что исчезновение Сергея могло быть связано с его профессиональной деятельностью. Он заведовал складами в большом фермерском хозяйстве. Сразу после исчезновения на его должность назначили другого человека.

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"Как только передали склад - нашли Сергея. Обвиняют в том, что он что-то о наделал, потому и повесился. Уверена, он бы такого не сделал, потому что думал в первую очередь не о себе, а о семье. Кроме того, если бы были проблемы - сразу поделился бы, рассказал, или попросил помощи. Возможно, он знал больше, чем надо, то его и убрали", - продолжает сестра.

Сергей Калицинський из села Баланивка Бершадского района Винницкой области исчез 25 апреля 2014 около часа дня. В 12.00 мужчина приехал на третий марке "Жигулей" домой пообедать. Через полчаса уехал. Спешил, потому что было много дел. Взял дома 50 гривен. Последний раз его видели в магазине - покупал сигареты. Родные сразу обратились в милицию, потому что раньше такого никогда не было, чтобы мужчина без предупреждения исчезал из дома. У Сергея остались родители, сестра, жена и две дочери.