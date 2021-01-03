В лесу нашли тело экс-помощника Матиоса

На Черниговщине нашли тело прокурора ОГП Котенко. Фото: bug.org.ua

На Черниговщине, в районе с.Берч нашли тело прокурора офиса Генерального прокурора Евгения Котенко.

Его нашли в 500 метрах от эко-отеля "Бреч". Предварительной причиной смерти является переохлаждение. Об этом сообщает Украинская правда.

"Днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса в с.Берч на Черниговщине позвонил в полицию и сообщил, что нашел на улице тело прокурора", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предпринимателя нашли с простреленной грудью

По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в "Берчи" вместе со своей женой Юлией, и около 02.00 по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл ориентировочно до пяти утра.

Отмечается, что камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду.

"При осмотре тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили, также не нашли и следов борьбы на месте смерти", - говорится в сообщении.

Евгений Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса. Жена умершего, Юлия Котенко, также является сотрудницей Офиса Генерального прокурора. Она работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в ОГП.