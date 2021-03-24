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среда, 24 марта 2021 16:09

В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок

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В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
Боевики делают это в знак наказания для женщин, которые хотят вернуться домой или отказываются от поддержки "ИГИЛ" Фото: скріншот із відео

В фильтрационном лагере Сирии "Аль-Холл", где, в частности, удерживают украинских женщин и детей бывших боевиков "Исламского государства", ночью устроили пожар в палатке, в которой спали дети.

Боевики делают это как наказания для женщин, которые хотят вернуться домой или отказываются от поддержки ИГИЛ. Видео пожара в лагере для беженцев обнародовал журналист Андрей Цаплиенко, передает tsn.ua.

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"Аль-Холл". Фильтрационный лагерь в Сирии, где содержат женщин и детей бывших боевиков "Исламского государства". Среди них есть и украинки. В лагере действуют подпольные группы ИГИЛ. Если женщины отказываются от поддержки "Исламского государства" или хотят вернуться домой, в свои страны, к нормальной жизни, то их ждет наказание: им сжигают палатку, несмотря на то, что в ней спят дети. Именно так произошло сегодня ночью. Это видео мне только что переслали из "Аль-Холл ", - написал Цаплиенко.

В феврале 2020-го Андрей Цаплиенко нашел в лагере "Аль-Холл" гражданок Украины. Лагерь рассчитан на 11 тыс. человек, но здесь проживает более 70 тыс. человек, из которых более 95% женщины и дети.

31 декабря 2020 года в Украину вернулись 2 женщины и их 7 детей. Несколько лет они провели в Сирии в лагерях для беженцев "Аль-Холл" и "Рож".

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