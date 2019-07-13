В лагере отравились 53 ребенка

В Одесской области в лагере произошло массовое отравление. Фото: РБК

В летнем лагере под Одессой отравились 56 человек. 53 из них - дети.

"В течение 11-12 июля в медицинские учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 56 человек, из них 53 ребенка, которые отдыхали в санатории "Медик-2" в г. Сергеевка Белгород-Днестровского района", - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

13 июля, в больницах находятся 32 человека, из них 30 детей.

Директор лагеря Иван Сапронов уверен, что пострадавшие отравились не в столовой. Он показал продукты, которые после ЧП нашли у детей в домиках, где они спали. Обнаружили колбасу, консервы и креветки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовое отравление в лагере: 40 детей оказались в больнице

Специалисты отобрали образцы продуктов в пищеблоке и на складе, а также морской и лиманного воды.

В лагере "Салют", что находится в Коблево Николаевской области вода стала причиной массового отравления детей. В водопроводе нашли опасную бактерию.