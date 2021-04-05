В квартире сгорели три человека

Фото: zp.dsns.gov.ua

Во время пожара в квартире в 5-этажном доме на ул. Добровольческих батальонов в Запорожье погибли 3 человека: 84-летняя женщина и мужчины 51 и 48 лет.

Трагедия произошла 4 марта около 23:10, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"В комнате квартиры горели домашние вещи на общей площади 20 кв. м. В ходе ликвидации огня пожарные обнаружили тела 3 человек. В 23:25 спасатели локализовали пожар, а в 23:45 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания", - рассказали в ведомстве.

Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи открыли уголовное производство.

В селе Вязовок Павлоградского района Днепропетровской области загорелся частный дом. На пепелище нашли тела 2 женщин и мужчины. Причины возгорания выясняются.