В квартире произошел взрыв - есть погибшие

В Марьинке Донецкой обл. произошел взрыв в многоквартирном доме.
Смертельные травмы получили 2 человека, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
Происшествие случилось около 15.20. В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших - мужчина и женщина.
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На месте работают следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы. Сейчас устанавливаются причины взрыва и обстоятельства гибели людей.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Пятеро детей получили осколочные ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты, которую они нашли в лесополосе возле населенного пункта на оккупированной территории Луганской области.
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