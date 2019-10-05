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суббота, 05 октября 2019 19:23

В квартире произошел взрыв - есть погибшие

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В квартире произошел взрыв - есть погибшие
В Марьинке произошел взрыв. Фото: полиция

В Марьинке Донецкой обл. произошел взрыв в многоквартирном доме.

Смертельные травмы получили 2 человека, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Происшествие случилось около 15.20. В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших - мужчина и женщина.

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На месте работают следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы. Сейчас устанавливаются причины взрыва и обстоятельства гибели людей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Пятеро детей получили осколочные ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты, которую они нашли в лесополосе возле населенного пункта на оккупированной территории Луганской области.

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Дата
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