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понедельник, 12 августа 2019 16:01

В квартире нашли убитыми двух мужчин

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В квартире нашли убитыми двух мужчин
В Черноморске в Одесской области нашли мертвыми двух мужчин. Фото - by24.org

В Черноморске в Одесской области нашли мертвыми двух мужчин.

Тела обнаружили 11 августа в квартире на ул. Мира, 43. Полицию вызвали соседи, которые услышали в подъезде трупный запах, пишет 04868.com.ua.

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По предварительному осмотру судмедэксперта, мужчин убили. Ориентировочно, им по 34 года.

По факту происшествия ведутся следственные мероприятия. Устанавливают обстоятельства и причастных к смерти мужчин.

В Семаковцах Коломыйского района Ивано-Франковской нашли убитыми 56-летнего мужчину и его 57-летнюю сожительницу. Тела нашла соседка погибших. У обоих были перерезаны горла.

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