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вторник, 02 марта 2021 10:27

В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
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В Мариуполе в квартире нашли мертвыми 19-летнюю женщину и 23-летнего мужчину.

Знакомые погибшей сообщили, что ее звали Алина. Родом она из села Камышеватое Мангушского района. Отец Алины ранее был председателем сельского совета. В последние годы Алина жила в Мариуполе, училась в техникуме. 23-летний Даниил работал кальянщиком в одном из караоке-баров Мариуполя, где Алина была частой посетительницей, пишет 0629.com.ua.

В Мариуполе в арендованной квартире нашли мертвыми 19-летнюю Алину и 23-летнего Даниила. Тела обнаружил хозяин квартиры. Все обстоятельства смерти пары устанавливают следователи
Фото: 0629.com.ua
В Мариуполе в арендованной квартире нашли мертвыми 19-летнюю Алину и 23-летнего Даниила. Тела обнаружил хозяин квартиры. Все обстоятельства смерти пары устанавливают следователи
В Мариуполе в арендованной квартире нашли мертвыми 19-летнюю Алину и 23-летнего Даниила. Тела обнаружил хозяин квартиры. Все обстоятельства смерти пары устанавливают следователи
В Мариуполе в арендованной квартире нашли мертвыми 19-летнюю Алину и 23-летнего Даниила. Тела обнаружил хозяин квартиры. Все обстоятельства смерти пары устанавливают следователи
В Мариуполе в арендованной квартире нашли мертвыми 19-летнюю Алину и 23-летнего Даниила. Тела обнаружил хозяин квартиры. Все обстоятельства смерти пары устанавливают следователи

Долго ли Алина и Даниил встречались - неизвестно. По одной из версий, пара рассталась, а в день гибели они решили снова встретиться.

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Еще одна из версий - что события могли бы быть убийством и самоубийством. По предварительной информации, дверь в квартире была заперта, а ключ находился внутри. Алина с сожженным лицом лежала в ванной. У Даниила было перерезано горло.

Официальных данных о причинах смерти и количестве ножевых ранений пока нет. Все подробности в полиции обещают сообщить позже.

В Мариуполе Донецкой области в съемной квартире в Центральном районе города нашли убитыми 19-летнюю женщину и 23-летнего мужчину. Тела обнаружил хозяин квартиры 27 февраля. Следователи открыли уголовное производство. Причастных к преступлению устанавливают.

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Дата
02
марта

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