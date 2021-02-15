В квартире нашли 4 трупа

15 февраля в Новой Каховке на Херсонщине в одной из квартир нашли трупы 4 человек.
В полицию обратилась председатель ОСМД одного из домов и рассказала, что соседка 3-й день не открывает дверь и не выходит из дома. Но в квартире горит свет и работает телевизор, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП области.
"Для проверки информации привлекли спасателей. С помощью выдвижной лестницы они поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат 4 человека. Тогда через балкон они попали в квартиру и открыли входную дверь", - сказано в сообщении.
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В квартире, кроме хозяйки, была еще 1 женщина и 2 мужчин. По предварительному осмотру судмедэксперта, следов насильственной смерти не обнаружено.
Проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти людей.
В одной из квартир ЖК "Башни" на Владимира Вернадского в Днепре нашли трупы 2 женщин. Полицию вызвал друг умерших, который был с ними в квартире. По словам тех, кто знал женщин, они были подругами. Им было 28 и 30 лет.
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