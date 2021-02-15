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понедельник, 15 февраля 2021 17:32

В квартире нашли 4 трупа

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В квартире нашли 4 трупа
На Херсонщине в одной из квартир нашли трупы 4-х человек - владелицы и 3-х гостей. Причины смерти устанавливают эксперты. Фото: npu.gov.ua

15 февраля в Новой Каховке на Херсонщине в одной из квартир нашли трупы 4 человек.

В полицию обратилась председатель ОСМД одного из домов и рассказала, что соседка 3-й день не открывает дверь и не выходит из дома. Но в квартире горит свет и работает телевизор, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП области.

"Для проверки информации привлекли спасателей. С помощью выдвижной лестницы они поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат 4 человека. Тогда через балкон они попали в квартиру и открыли входную дверь", - сказано в сообщении.

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В квартире, кроме хозяйки, была еще 1 женщина и 2 мужчин. По предварительному осмотру судмедэксперта, следов насильственной смерти не обнаружено.

Проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти людей.

В одной из квартир ЖК "Башни" на Владимира Вернадского в Днепре нашли трупы 2 женщин. Полицию вызвал друг умерших, который был с ними в квартире. По словам тех, кто знал женщин, они были подругами. Им было 28 и 30 лет.

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