В квартире многоэтажки произошел взрыв

8 ноября в Луцке произошел взрыв в квартире многоэтажки на ул. Соборности.
Правоохранители предварительно установили, что взрыв был бытовым, передают в полиции.
В результате взрыва пострадал хозяин квартиры. Его госпитализировали.
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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Она устанавливает все обстоятельства инцидента.
В Харьковской области мужчина бросил гранату в своих знакомых. Двое человек получили ранение, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
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