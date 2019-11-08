В квартире многоэтажки произошел взрыв

Устанавливают обстоятельства взрыва. Фото: Полиция

8 ноября в Луцке произошел взрыв в квартире многоэтажки на ул. Соборности.

Правоохранители предварительно установили, что взрыв был бытовым, передают в полиции.

В результате взрыва пострадал хозяин квартиры. Его госпитализировали.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Она устанавливает все обстоятельства инцидента.

В Харьковской области мужчина бросил гранату в своих знакомых. Двое человек получили ранение, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.