В курортной Кирилловке устроили стрельбу

Полицейские пока осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. ФОТО: ria-m.tv

3 августа в центре курортного поселка Кирилловка произошла стрельба. Устроили ее у популярного пляжного комплекса Pelican.

"Как сообщают наши источники, отношения выясняли представители кавказской национальности. Какое оружие они использовали – огнестрельное или травматическое – пока неизвестно", – сообщает ria-m.tv.

Вероятно, что в результате этого конфликта погиб человек. Так утверждают местные жители. По их словам, у входа в кафе лежал мужчина, которого затем увезла скорая. В данный момент на месте происшествия работают правоохранители.

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На Николаевщине мужчину расстреляли в собственном авто. По предварительным данным, погибшим является 38-летний местный житель, который накануне вечером вместе со своим приятелем поехал на рыбалку в село Грушевка.