В курортной Кирилловке произошла вспышка опасной инфекции

В Кирилловке 275 отдыхающих подхватили острую кишечную инфекцию. Фото: LKN

В Кирилловке Запорожской области произошла вспышка острой кишечной инфекцией.

Как отмечается, с субботы, 20 июля, в Кирилловке зафиксировали 275 случаев заболеваний ОКИ. Об этом говорится в сообщении лабораторного центра Министерства здравоохранения в области.

В Минздраве отмечают, что заболеваемость инфекцией за короткий период в целом выросла почти на треть - на 27%.

Ведомство называет среди причин заболевания ОКИ чаще всего некачественную продукция из мяса (примерно четверть всех эпизодов), продукция из молока (пятая часть заболевших) и овощи с фруктами – 17,0%.

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