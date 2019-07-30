В курортной Кирилловке произошла вспышка опасной инфекции

В Кирилловке Запорожской области произошла вспышка острой кишечной инфекцией.
Как отмечается, с субботы, 20 июля, в Кирилловке зафиксировали 275 случаев заболеваний ОКИ. Об этом говорится в сообщении лабораторного центра Министерства здравоохранения в области.
В Минздраве отмечают, что заболеваемость инфекцией за короткий период в целом выросла почти на треть - на 27%.
Ведомство называет среди причин заболевания ОКИ чаще всего некачественную продукция из мяса (примерно четверть всех эпизодов), продукция из молока (пятая часть заболевших) и овощи с фруктами – 17,0%.
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В Ровенской области на свадьбе отравились 39 человек, среди них - 8 детей. Пострадавшие накануне питались в одном из местных кафе.
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