Крымчан хотят мобилизовать для войны на материковой Украине. Фото: Укринформ

Морги в Крыму переполнены телами российских военных, брошенных в наступление на Украину. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram.

"Морги Джанкоя, Красноперекопска и Армянска переполнены трупами русные. Автомобили продолжают прибывать и ждут своей очереди для отгрузки. Часть груза 200 уже движется прямо в Симферополь", - рассказал он.

По его словам, крымчане радостно приветствовали войну России против Украины.

"Думали, что суть в подаче воды в Крым и сухопутном коридоре через Мелитополь и Мариуполь. Однако после ракетных ударов по всей территории Украины и полномасштабного вторжения в шоке. В связи с нехваткой "пушечного мяса" вчера срочникам-крымчанам объявлено о подписание контракта независимо от срока срочной службы. Безусловно, следующим шагом будет их отправка не уничтожения в Украине", - добавил Геращенко.

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Он говорит, что родители призывают детей делать все, даже наносить вред, чтобы избежать смерти на войне. Некоторые родители проаонируют российским командирам деньги и все свои сбережения, уберечь детей.

Президент РФ Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Здесь враг терпит сокрушительные потери по технике и живой силе. Уже известно о смерти более 3500 российских военных.