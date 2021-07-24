В Кривом Роге загорелся дом престарелых: известно есть ли пострадавшие

Пострадавших нет. Фото: dp.dsns.gov.ua

В Кривом Роге 24 июля случился пожар. На улице Железная, Саксаганского района загорелся частный дом престарелых. Никто из пенсионеров не пострадал.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в середине хозяйственной комнаты, расположенной на первом этаже трех этажного дома. На момент возникновения пожара внутри дома было 25 человек: 22 человека преклонного возраста - жители пансионата и три человека из медицинского персонала", - отмечено в сообщении.

Пожар ликвидировали 17 спасателей и пять единиц техники. Не пострадал ни один житель пансионата.

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С 24 по 26 июля в Волынской, Житомирской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.