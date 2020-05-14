В Кривом Роге умерли двое выписанных из больницы пациентов с Covid-19. Фото: unsplash.com

Умерли двое из 15 пациентов с Covid-19, которых "самовольно выписала" главный врач Криворожской городской больницы №4. Сейчас в медицинском учреждении работает комиссия, чтобы дать оценку действиям руководства больницы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации сообщает Радио Свобода.

"Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом очевидно руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях ", - прокомментировал ситуацию председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык.

Чиновник также рассказал, что этому предшествовало.

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"Произошло примерно то, что в других больницах мира, в частности в Италии. В терапевтическом отделении умерла женщина, у которой уже после смерти был поставлен Covid-19. По цепи стали проявлять контактных с ним лиц. Выяснили, что произошел контакт между врачами и пациентами. Это, к сожалению, классическая ситуация для болезни, которая протекает без симптомов ", - сказал глава ДОГА.

Он также сообщил, что в больнице проведут тестирование всех медработников.

Главного врача Людмилу Мирянову временно отстранили от работы 12 мая. Администрация больницы пока воздерживается от комментариев.

На Днепропетровщине болезнь обнаружили у 781 человека, из них 82 человека выздоровели, 10 умерли.

Коронавирус массово вспыхнул в селе Княжолука Долинского района Ивано-Франковской области. Это произошло после того, как инфицированного вирусом пригласили на гулянку.