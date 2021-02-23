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вторник, 23 февраля 2021 11:16

В кондитерской разразился скандал с тортами ко дню защитника России

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В кондитерской разразился скандал с тортами ко дню защитника России
Владелица кондитерской говорит, что они - не политический блок, не делают какую-то агитацию и не является сообществом, которое кого-то что-то настраивает Фото: gromada.group

В харьковском общепите Fit kitchen провели рекламную кампанию к 23 февраля - так называемому праздника всех "мужей" в России или Дню защитника отечества. В частности, они предложили приобрести торты с цифрой "23". В связи с этим в сети разгорелся скандал.

Сообщение с хэштегом #мужскойторт заведение опубликовало на своей странице в Instagram.

"И не важно, к чему и почему посвящена эта дата. Для очень многих - это важный день, день рождения. И мы - готовы сделать вкусные торты на любой вкус", - говорят представители кафе.

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После этого, им с претензией написал один из подписчиков. Однако ему ответили, что многие девушки в Украине отмечают 23 февраля.

"Знаю! Но это им чести не добавляет", - отметил пользователь.

В заведении объяснили, что их задача - угодить клиентам. И это уже якобы личное дело каждого, что и когда праздновать.

После шквала критики администратор заведения выпустила обращение, в котором заявила, что не собирается извиняться или что-то менять. Ведь каждый имеет право праздновать в тот день, когда ему заблагорассудится.

"Если кого-то задевает ситуация, что 23 февраля девушки поздравляют своих мужчин, попрошу их держать свое мнение при себе. И тем более не оскорблять людей - говорить, что чести это им не добавляет и тому подобное. Вы просто не имеете права так высказываться", - говорит администратор.

Владелица кондитерской добавила, что они - не политический блок, не делают какую-то агитацию и не является сообществом, которое кого-то что-то настраивает.

Блогерша с TikTok Лиза Леоненко в своем видео нецензурно высказалась по поводу украиноязычных жителей. Выяснилось, что ее папа работает государственным служащим.

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Дата
23
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