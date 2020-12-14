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вторник, 15 декабря 2020 00:00

В колонии на Волыни убили заключенного

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В колонии на Волыни убили заключенного
Убийство в колонии совершили представители "высшей касты". Фото: volynnews.com

На Волыни в Маневицкой исправительной колонии погиб заключенный.

Его убили во время "воспитательной работы", которую устроили представители "высшей касты". Еще один заключенный - в тяжелом состоянии в реанимации. Это уже третье убийство в исправительных учреждениях Украины за последние три недели, пишет Обозреватель.

Исправительная колония №42 расположена в пгт. Маневичи Волынской области. Там отбывают наказание более тысячи заключенных.

Руководство органами и учреждениями исполнения наказаний осуществляет Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, ей подчиняются территориальные органы управления в регионах и городах государственного значения. Деятельность ДКВС направляется и координируется Министерством юстиции Украины.

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27 мая в одесской Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки. Пострадали 5 сотрудников исправительного учреждения. Мятеж произошел из-за плохого питания заключенных.

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