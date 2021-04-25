В колодце нашли четыре трупа: первые подробности

В Одесской области в колодце нашли четыре трупа. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Сегодня, 25 апреля, в заброшенном колодца в Одесской области нашли четыре трупа. Из них - двое местных и двое неизвестных.

Тела обнаружили около полудня в поле вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Установлено, что два тела принадлежат супругам Бондаренко 35 и 33 лет.

Еще двое-неизвестные мужчины.

В Ружине на Житомирщине в колодце нашли тело 18-летней Анастасии Ловиковой. Выяснилось, ее избил и бросил в колодец бывший возлюбленный.